La Msc Seaside a Civitavecchia: si riaffacciano i croceristi - VIDEO - Terzo Binario News

Il porto di Civitavecchia ha dato oggi il benvenuto a MSC Seaside, nave tra le più avanzate al mondo dal punto di vista tecnologico e dal design innovativo, pensata per navigare nei mari più caldi e soleggiati, che farà scalo nel porto laziale, tappa cruciale negli itinerari della Compagnia, ogni venerdì per l’intera stagione estiva.

L’arrivo di MSC Seaside accelera così la ripresa dell’attività crocieristica a Civitavecchia, iniziata già ad agosto 2020 grazie all’arrivo di MSC Grandiosa, rafforzando l’importante ruolo dello scalo – secondo in Mediterraneo – nel panorama crocieristico internazionale.

Per celebrare il primo attracco di MSC Seaside, la nave più grande e moderna mai costruita in Italia, varata a fine 2017, è stata organizzata a bordo della nave la tradizionale cerimonia del «Maiden Call» alla presenza del top management di MSC Crociere – rappresentato dal Managing Director Leonardo Massa e dal comandante della nave Marco Massa – e delle principali autorità e istituzioni cittadine, tra cui il sindaco Ernesto Tedesco, Luca Lupi, Responsabile Relazioni Esterne dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, il Capitano di Vascello Guglielmo Cassone, Comandante in seconda della Guardia Costiera, il Colonnello Armando Franza, Comandante del Reparto Aeronavale della Guardia di Finanza, il Maggiore Marco Belilli, Comandante della Compagnia dei Carabinieri, il Capo Pilota Michele Scotto Lavina, il Presidente degli Ormeggiatori Angelo Bonomo, Fabrizio Poggi, Amministratore Delegato dell’Agenzia Marittima Bellettieri e John Portelli, Direttore Generale del Rome Cruise Terminal.

Leonardo Massa, Managing Director di MSC Crociere, ha dichiarato: “Da molti anni le nostre navi fanno scalo a Civitavecchia e possiamo dire che ormai qui ci sentiamo a casa. A partire da oggi, oltre a MSC Grandiosa, anche MSC Seaside raggiungerà il porto laziale consentendo agli ospiti a bordo di visitare gli stupendi territori dell’entroterra, conoscere la città dei papi, Viterbo, e ammirare gli splendidi monumenti di Roma. Vogliamo dare un segnale importante, di fiducia non solo per il settore crocieristico, ma anche per tutte quelle attività che ruotano attorno al nostro mondo e che vivono di turismo”.

Anche il sindaco Tedesco ha dato il benvenuto all’ammiraglia della Msc: “Il porto e la città tornano a stringere un rapporto che il Covid ha sospeso per oltre un anno. Che il traffico delle crociere torni ad avvicinarsi ai numeri pre pandemia è importante per tutti“.

Partita il 1° maggio da Genova per la sua prima crociera post-lockdown, MSC Seaside arriverà a Civitavecchia ogni venerdì effettuando crociere settimanali in Mediterraneo occidentale, con un itinerario che prevede le destinazioni di Siracusa, Taranto, Genova e La Valletta (Malta).

La nave presenta un design innovativo che combina aree interne ed esterne per avvicinare il più possibile gli ospiti al mare e dispone di ampi spazi all’aria aperta grazie al ponte esterno e alle piscine. Sul ponte 8 è presente infatti una lunga promenade che gira completamente intorno alla tutta la nave ed è ricca di aree per mangiare, fare l’aperitivo, shopping, prendere il sole o un bagno in piscina. La nave dispone dell’MSC Yacht Club per coloro che cercano esclusività e privacy e un servizio maggiordomo 24/7. Questa nave è specificamente progettata per godere del clima caldo dell’estate nel Mediterraneo.

Per l’estate 2021 MSC Crociere propone itinerari a bordo di 10 navi diverse. Su tutte viene applicato un rigoroso «Protocollo di salute e sicurezza», messo a punto dalla Compagnia in collaborazione con numerose autorità italiane (Ministero della Salute, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Uffici della Sanità Marittima ecc.) e validato dal Comitato Tecnico Scientifico, che ha permesso di ospitare, da agosto 2020 ad oggi, oltre 65mila turisti in piena sicurezza.