La Mollica Graziano: "Via Dublino a Ladispoli a senso unico" • Terzo Binario News

La consigliera di Ladispoli Cambia ha presentato una mozione con questa richiesta

La consigliera di Ladispoli Cambia Amelia Mollica Graziano ha presentato una mozione in cui chiede l’istituzione del senso unico su via Dublino.

“Troppi incidenti, lo chiedono gli abitanti di andare in una sola direzione, perché la strada è stretta. Anzi, serve una rivisitazione dei sensi di marcia di tutta la zona”.

Il testo della mozione: “Al Presidente del Consiglio Al Sindaco Alla Giunta Comunale Ai Consiglieri Comunali

Mozione: Richiesta di realizzare il senso unico a Via Dublino

PREMESSO

Che sia necessario ed opportuno rivisitare in alcune zone della città la viabilità relativa ad alcuni sensi di marcia, per permettere il transito in sicurezza delle autovetture e dei pedoni;

RITENUTO

Che Via Dublino è una via molto stretta per consentire il doppio senso di marcia, non a caso ci sono stati diversi incidenti che hanno provocato, per fortuna, solo danni alle autovetture e non alle persone;

CONSIDERATO

Che anche gli stessi residenti della Via in questione hanno chiesto più volte di intervenire per avere un solo senso di marcia, come d’altronde sono le altre vie limitrofi alla stessa (Via Glasgow — Via Londra — Via Vilnius) in modo tale da voler risolvere oltre che il problema di sicurezza anche una linearità alla viabilità di quel lato del quartiere Cerreto.

PER QUANTO SOPRA IMPEGNO IL SINDACO E LA GIUNTA

Di voler intervenire in tal senso e istituire il senso unico a Via Dublino”.



Per Ladispoli Cambia Amelia Mollica Graziano Consigliere Comunale