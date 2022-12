Dalla Regione mezzo milione per l'edificio di parco Spigarelli a Civitavecchia, soddisfatta Marietta Tidei • Terzo Binario News

“Esprimo grande soddisfazione per il finanziamento di 500 mila euro deliberato oggi dalla Giunta della Regione Lazio per la ristrutturazione dello stabile sito all’interno del parco “Yuri Spigarelli” di Civitavecchia, che per anni ha ospitato il Centro Arcobaleno con le attività e i laboratori per i ragazzi disabili organizzate dall’ASPROHA.

Si tratta di uno stanziamento che consentirà il primo stralcio dei lavori, attesi da anni. Mi auguro che possa essere finanziato ulteriormente il prossimo anno, in modo da consentire il completamento dell’intervento di ristrutturazione e permettere all’associazione stessa di riprendere le attività.

Insieme al Sindaco Ernesto Tedesco, qualche mese fa, avevamo assunto un impegno in questo senso con i ragazzi e le famiglie dell’Associazione che oggi, con questo finanziamento, si concretizza.

Una buona notizia per il nostro territorio e per le attività sociali della città.”

Così, in una nota, la consigliera regionale Marietta Tidei.