La Mari passa da Forza Italia a Fratelli d'Italia: non si sa se manterrà la presidenza del consiglio di Civitavecchia • Terzo Binario News

Emanuela Mari, presidente del Consiglio Comunale di Civitavecchia, ufficializza la sua adesione al Partito di Giorgia Meloni:

«Con grande emozione posso finalmente ufficializzare la mia adesione a FDI.

Intendo innanzitutto ringraziare i dirigenti nazionali e locali che mi hanno accolto con entusiasmo tra le file di FDI.

Per questo il primo ringraziamento è rivolto al Presidente provinciale Marco Silvestroni.

È imprescindibile per me ringraziare sinceramente il Coordinatore Regionale, il Coordinatore Provinciale ed il Coordinatore Comunale, i militanti, i simpatizzanti, gli assessori ed il gruppo consiliare di Forza Italia con cui ho condiviso militanza e battaglie politiche.

Se sono riuscita a crescere e migliorare in questi anni è anche grazie a ognuno di loro.

L’obiettivo è quello di poter dare fin da subito il mio contributo di idee, di esperienza e di entusiasmo ad un Partito che con la forza travolgente del suo leader ha saputo diventare il più importante punto di riferimento Politico degli italiani.

Questa scelta per me rappresenta assieme una grande opportunità e una grande responsabilità, darò tutta me stessa per meritare la fiducia ricevuta.

Spero davvero che la mia adesione a Fratelli d’Italia, oggi all’opposizione nell’amministrazione di Civitavecchia, possa anche essere uno stimolo in più a riunire finalmente il centrodestra cittadino. Per restituire l’unità perduta e dare maggiore forza all’amministrazione comunale, seguendo la strada tracciata dal centrodestra al Governo della Nazione e presto alla guida della Regione Lazio».

E quanto dichiara, in una nota, il Presidente del Consiglio comunale di Civitavecchia, Emanuela Mari.