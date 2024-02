La mareggiata mette in ginocchio il Litorale laziale: danni ingenti a Ostia, Fiumicino e Fregene • Terzo Binario News

Una forte mareggiata sta scherzando la costa del litorale romano, in cui larghi tratti da tempo fanno i conti con l’erosione.

Onde fino a 2,5 metri mettono ancora una volta le strutture balneari di Ostia, Fiumicino, Focene e Fregene.

In particolare, residenti di Focene esprimono preoccupazione perché in alcuni punti l’acqua circonda le strutture in legno di alcuni chioschi attrezzati rischiando di scavare ulteriore sabbia sotto le fondamenta. Qui l’amministrazione comunale ha rafforzato nelle ultime settimane la paratia a protezione di un tratto di abitato dove l’acqua si era incuneata fin sotto delle abitazioni e stradine. Occhi puntati anche su Fregene sud dove nei giorni scorsi sono ripresi i lavori di realizzazione della barriera soffolta a difesa di un tratto di circa 800 metri di costa.