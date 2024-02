Giuseppe Picciano nuovo Delegato all'Urbanistica del Comune di Fiumicino • Terzo Binario News

Al Consigliere Picciano la delega alle tematiche relative all’Urbanistica

“Questa mattina, vista la sua esperienza in materia, ho deciso di assegnare al Consigliere Comunale Giuseppe Picciano la delega ‘alle tematiche relative all’Urbanistica’. La sua preparazione sarà sicuramente un prezioso supporto alle attività dell’amministrazione. Sono sicuro che il Consigliere Picciano saprà mettersi a disposizione della città, della giunta e del Consiglio Comunale. Rivolgo a lui il mio in bocca al lupo e i miei ringraziamenti per aver accettato questo incarico”. Così il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini.

Soddisfazione viene espressa dal consigliere comunale Giuseppe Picciano: “Ringrazio il Sindaco Baccini per questo importante attestato di stima. Sono pronto a mettere tutto me stesso in questo compito, impegnandomi e lavorando ancora più duramente per la città”.