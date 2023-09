La manovra del Governo Meloni fa risalire lo Spread • Terzo Binario News

Lo spread vola a oltre 198 punti dopo il varo della Nadef

Lo spread di rendimento tra Btp e Bund resta sotto la soglia dei 200 punti il giorno dopo il via libera del Cdm alla Nadef, ma si allarga a 198,5 punti, cartina tornasole del ‘rischio’ Paese, salito questo mese di circa 30 punti base, il massimo da aprile 2022.

Il rendimento del Btp tocca il 4,84%.

Il prezzo del gas naturale europeo ha ripreso la sua corsa, con le interruzioni che riducono i flussi mentre la stagione fredda è alle porte.

Il future di riferimento, il Ttf scambiato ad Amsterdam sale del 3,19% a 40,55 euro al Megawattora, dopo aver guadagnato il 15% in un mese. La prolungata manutenzione degli impianti norvegesi e gli scioperi australiani hanno innescato volatilità anche se gli impianti di stoccaggio sono pieni, commentano gli analisti. L’Europa – spiegano – è in realtà ben preparata ad affrontare il secondo inverno senza il gas russo ma rimane in allerta.

fonte Ansa.it