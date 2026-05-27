La Galice di Civitavecchia mette insieme scuole e istituzioni e nasce il Tavolo Permanente per l'Innovazione Scolastica • Terzo Binario News

Civitavecchia, 26 maggio 2026 – Si è tenuta presso l’Istituto Comprensivo “Ennio Galice” la manifestazione conclusiva del progetto “Uno spazio immersivo per l’innovazione”, un evento che ha trasformato la sede di Via Toscana in un vivace hub di confronto tra scuola, istituzioni e territorio.

La giornata ha visto la presentazione della “Buona Pratica” Nazionale, certificata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (SAFI/MIM), che ha confermato l’I.C. Galice come avanguardia didattica nel panorama nazionale.

Dopo i saluti della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Francesca De Luca, che ha sottolineato l’importanza di superare l’isolamento didattico per costruire una rete di competenze, la parola è passata ai veri protagonisti della trasformazione digitale.

L’Animatrice Digitale, Prof.ssa Manuela De Angelis, ha illustrato la visione metodologica dell’Istituto, seguita dall’intervento della Prof.ssa Diana Travagliati, che ha presentato il progetto della “Divisione Minecraft”, un’eccellenza didattica classificatasi tra le prime cinque a livello nazionale. Particolarmente intenso è stato il momento curato dalla Prof.ssa Margherita Smeraglia, che ha introdotto la proiezione di un cortometraggio sul tema del bullismo: un’opera che ha saputo toccare le corde dell’empatia, generando un profondo coinvolgimento emotivo tra tutti i presenti.

Il momento di confronto istituzionale ha registrato un’adesione entusiasta: hanno partecipato all’evento la Consigliera Regionale On. Emanuela Mari, che, plaudendo all’iniziativa, ha ribadito la ferma volontà della Regione di sostenere i progetti di innovazione scolastica; la Consigliera Regionale On. Marietta Tidei, che ha posto l’accento sull’importanza dell’educazione digitale, anche richiamando la recente riflessione di Papa Leone nell’enciclica Magnifica Humanitas, e sulle politiche regionali di contrasto al bullismo; e l’Assessore del Comune di Civitavecchia, Prof.ssa Maria Antonietta Maucioni, che ha portato il sostegno dell’Amministrazione comunale sottolineando l’importanza di una rete di collaborazione tra scuole e territorio .

Un segnale di grande apertura è arrivato dalle delegazioni scolastiche presenti, che hanno partecipato attivamente alla giornata: le Dirigenti del Liceo Galilei (Dott.ssa Loredana Saetta), dell’ISS Marconi (Dott.ssa Sabrina Quintili) e dell’I.C. di Santa Marinella (Dott.ssa Velia Ceccarelli), insieme ai rappresentanti dell’IC Civitavecchia 2, dell’IC Don Milani e dell’IC Tolfa, hanno condiviso la visione di una collaborazione strutturata.

“L’esito di questa giornata non è solo un successo per il nostro Istituto, ma l’inizio di un percorso condiviso,” ha dichiarato la Dirigente Scolastica Prof.ssa Francesca De Luca. “Abbiamo concordato la formazione di un tavolo permanente per l’innovazione scolastica che coinvolga scuole e istituzioni, trasformando le nostre eccellenze locali in un patrimonio diffuso per tutto il territorio. La scuola torna a essere il cuore pulsante del cambiamento. Ringrazio tutti gli intervenuti e il personale dell’Istituto Galice che ha lavorato instancabilmente per la riuscita dell’evento”

La mattinata si è conclusa con una visita guidata all’Aula Immersiva, dove gli ospiti hanno potuto testare le potenzialità della didattica a 360°, seguita da un momento di networking informale che ha favorito l’avvio dei primi contatti tecnici per la costruzione della nuova rete territoriale.