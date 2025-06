La Futsal Civitavecchia perde la semifinale ai rigori • Terzo Binario News

Al palaInsolera passano i sardi del Villaspeciosa, si è arrivati ai supplementari sul 4-4 dopo il 5-5 dell’andata

In finale play-off di serie C1 ci va il Villaspeciosa, che ai rigori ha battuto la Futsal Civitavecchia al palaInsolera. Tempi regolamentari chiusi sul 4-4 (dopo l’andata con il 5-5 finale in Sardegna) ma dal dischetto è arrivato l’errore decisivo di Matteo Proietti che ha fatto festeggiare gli ospiti.

C’è il dispiacere per il mancato accesso in finale ma la promozione in serie B per la prossima stagione non è in discussione né il valore di uan stagione che rimarrà negli annali nerazzurri.

Sblocca la gara Cristian Trappolini che raccoglie l’assist generato da Proietti.

Il raddoppio è merito di Jacopo Santomassimo che di destro trafigge il portiere-capitano Andrea Piras. Gli ospiti dimezzano lo svantaggio con Franco Garrido, ma a far chiudere la prima frazione sul 3-1 è Manuel Morra grazie a un’incursione centrale.

Nella ripresa la temperatura in campo sia alza con Daniele Lipparelli che segna un piccolo record: entra a gioco fermo e prima che gli arbitri fischino, bisticcia con il portiere sardo facendosi espellere. Il Villaspeciosa ne approfitta con Mario Contini segnando il 3-2. Prima viene espulso dalla panchina il portiere Nicola Muscas poi doppio giallo comminato a Garrido, il secondo per fallo su Diego López, che viene sfruttato dai nerazzurri con la rete di Proietti, su ripartenza di Santomassimo e rifinitura di Trappolini. La gara sembra indirizzata ma i sardi, con rigore trasformato da Contini, trovano il 4-3. Sul filo della sirena la difesa civitavecchiese si distrae concedendo spazio ancora a Contini che torva la rete che vale pari e supplementari.

Nel primo tempo extra ci prova la Futsal ma si vede che le energie cominciano a scarseggiare. Così si arriva ai tiri da 5 metri. I sardi li segnato tutti, per i nerazzurri gol di López, Santomassimo e Trappolini e, come accennato, sbaglia Proietti. «Faccio i complimenti ai ragazzi e agli avversari – dichiara mister Vincenzo Di Gabriele – che ci hanno offerto uno spettacolo stupendo. Perdere ai rigori brucia ma ci rimboccheremo le maniche per preparare la prossima stagione. Alla finale ci tenevamo eccome, nonostante il traguardo della serie B sia stato raggiunto. E dall’agonismo che c’era in campo si è capito chiaramente».

Un certo “agonismo” si è avvertito anche fuori vista una certa tensione che si è ingenerata a fine partita. Al palaInsolera c’era tantissima gente, compresi diversi sostenitori sardi, e con l’adrenalina in giro non sono mancati scontri verbali piuttosto accesi.