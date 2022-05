La Futsal Civitavecchia batte il Parioli 4-1, verdetto play-off rimandato - Terzo Binario News

La stagione della Futsal Civitavecchia si decide all’ultima giornata. Ieri i nerazzurri hanno fatto il loro, liquidando il Tc Parioli 4-1, con il risultato già acquisito nel primo tempo. Ma per via dei successi di Torrino e Spes Poggio Fidoni e il Pari dell’Atletico Grande Impero, la situazione di classifica del girone B di C1 è rimasta quasi invariata.

All’Ivan Lottatori, la compagine di Simone Tangini ha salutato il pubblico amico nel modo migliore, giocando con serenità e attenzione e dando anche l’impressione di divertirsi. Davanti c’era il quintetto dell’ex portiere del calcio a 5 che fu ovvero Riccardo Budoni, che con un manipolo di ragazzi volenterosi sta cercando disperatamente di evitare i play-out.

E infatti la gara è stata piacevole, con le due squadre che non hanno badato solo alla fase difensiva. I civitavecchiesi però hanno manifestato una qualità superiore specie quando sono andati in rete. Primo centro di Tiziano Moretti al 7’ che brucia tutti su un pallone rimasto vagante in area. Il portiere romano si fa apprezzare per qualche buon intervento finché non capitola di nuovo al 13’ a seguito di una punizione potente di Nistor che l’estremo respinge ma Cristian Trappolini è ben appostato e firma il 2-0. al rientro dalla squalifica anche il portiere Danilo Boriello tenta qualche sortita in avanti e riesce ad andare al tiro, con il collega che gli nega la soddisfazione. Al contrario la soddisfazione se la prende Tommaso Lavalle che si apposta sul palo lontano e insacca comodamente. Il Tc Parioli accorcia le distanze ma è un attimo di respiro perché prima del fischio di metà gara ecco il 4-1, ancora appannaggio di Moretti che si ritrova fortunosamente la palla fra i piedi e la spedisce in porta. Nella ripresa è tutto controllo dei nerazzurri, con Boriello che per allentare la pressione degli ospiti spesso sale fino a metà campo, al fine di palleggiare con cinque giocatori e mantenere un possesso più sicuro. Nessun rischio fino alla fine ed è 4-1.

Dunque in classifica, stante la promozione del Laurentino, c’è il Grande Impero secondo a 53 per via del pari di Valcanneto; terzo è il Torrino a 51 mentre Poggio Fidoni e Futsal sono quarti a 50. Sabato si giocano Grande Impero-Futsal, Parioli-Poggio Fidoni e Valentia-Torrino.