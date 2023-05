La Fondazione Slow Food presenta la Comunità del Riccio Di Mare di Santa Marinella • Terzo Binario News

La Fondazione Slow Food, che organizza dall’1 al 4 giugno la manifestazione Slow Fish2023, il più importante evento dedicato all’approfondimento dei temi legati al consumo del pesce (slowfish@slowfood.it,) ha invitato nell’area Lazio la Comunità Slow Food del Riccio Di Mare recentemente costituita a Santa Marinella.

Domenica 4 giugno, alle ore 12.00 nell’Area Mandraccio, al Porto Antico di Genova, si terrà l’incontro “Alla difesa del riccio!”

Presentazione della Comunità Slow Food per la tutela del riccio di mare di Santa Marinella, con Angelo Fanton, presidente di CiboFuturo e portavoce della Comunità, Fabrizio Fraschetti, responsabile del CMFP Castelfusano Alberghiero e Andrea Palmieri, talentuoso chef romano.

“Nell’ambito di un evento che mette insieme biodiversità, sostenibilità, cultura culinaria, approfondimenti e degustazioni guidate,” ci ha detto Angelo Fanton, “abbiamo ricevuto l’invito a presentare la nostra iniziativa, gli obiettivi di tutela e valorizzazione di questo importante prodotto del nostro mare. Un prodotto con caratteristiche eccezionali, ma che deve essere maggiormente difeso e opportunamente valorizzato. Un’opportunità per parlare delle iniziative in programma e di questa idea, un’idea che era già nata nel 2020 alla presentazione, presso Mercato Mediterraneo, dell’inclusione del Riccio di Santa Marinella e Civitavecchia nell’Arca del Gusto Slow Food. Oggi si è finalmente concretizzata in Comunità, un modulo associativo istituito da Slow Food come strumento di aggregazione e azione territoriale di difesa delle eccellenze e collaborazione con tutte le realtà locali che saranno disponibili. Dagli iniziali 15 sottoscrittori alla costituzione contiamo di allargare il gruppo, e sembra che l’interesse sia già molto.”

L’incontro si concluderà con la presentazione in anteprima e la degustazione a cura dello chef Palmieri, della ricetta “spaghetti al riccio… fuggito”. Una ricetta ideata da Angelo Fanton, che vuole essere insieme una alternativa all’utilizzo dell’echinoderma a rischio nei mari italiani, e una provocatoria ma gustosa proposta per i periodi di fermo biologico.