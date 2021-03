La Filcams contro Conad: "Trasferimento senza confronto sindacale" - Terzo Binario News

La Filcams Cgil Territoriale è a denunciare le incresciose situazioni venutesi a creare presso i punti vendita Conad del comprensorio, ,sia diretti che indiretti , contravvenendo a quelle che sono le normali relazioni sindacali .

infatti presso il punto vendita della Scaglia, la società Conad Nord Ovest Insieme ha effettuato trasferimenti dall’oggi al domani trasferendo i dipendenti presso il punto vendita di Ladispoli, senza un confronto con le OOSS e senza un adeguato preavviso ai lavoratori.

Abbiamo chiesto un incontro urgente all’Azienda , che ha fornito motivazioni che a nostro parere risultano futili e pretestuose , e proprio per questo daremo mandato ai nostri legali,per capire se ci sono i presupposti per una impugnativa .

Nella nostra richiesta di incontro chiedevamo anche di affrontare le questioni che da mesi , stanno vivendo le lavoratrici e i lavoratori impiegati presso i negozi a marchio Conad gestiti dai soci, dove nei scorsi mesi avevamo già denunciato, il mancato rispetto del contratto collettivo nazionale del lavoro, soprattutto in tema di sicurezza .

Abbiamo riscontrato , l’ utilizzo di stagisti utilizzati per mansioni diverse dai criteri di assunzione , un uso indiscriminato della cooperativa di facchinaggio, utilizzata in mansioni non previste dalla legge, in quanto utilizzati non solo per facchinaggio e rifornimento ,ma anche in barriera casse e bar, tra l’altro questi lavoratori hanno meno tutele sotto l’aspetto retributivo e normativo , in quanto il loro contratto è peggiorativo in confronto a quello del commercio , abbassando così i costi di gestione da parte dell’azienda

Siamo a segnalare il licenziamento di un lavoratore infortunatosi sul posto di lavoro, per il superamento del periodo di comporto ,cosa legittima in quanto contemplata nel ccnl di appartenenza ,ma trattandosi di un infortunio, facciamo fatica a comprendere che questa modalità possa accadere all’interno di una delle tra le più grandi azienda d’Italia come lo è Conad .

Abbiamo evidenziato le troppe criticità sotto l ‘aspetto della sicurezza , sopratutto in questo momento di pandemia , dove il rispetto del protocollo per la prevenzione e diffusione del Covid- 19, che negli ultimi giorni sta registrando una recrudescenza dei contagi nel nostro comprensorio , sembra non essere al centro dell’attenzione dell’Azienda .

per quanto sopraesposto la Filcams Cgil interverrà con tutti gli strumenti a disposizione per risolvere tali situazioni non escludendo la richiesta di intervento delle istituzioni competenti su tale materia”.

FILCAMS CGIL CIVITAVECCHIA

C .PROIETTI