La Fidapa rinnova le cariche nazionali: dalla sezione di Civitavecchia auguri alle nuove elette • Terzo Binario News

Nella sala plenaria dello Sheraton Rome Parco de’ Medici, alla presenza di circa 700 Socie provenienti da tutta la penisola, si sono appena conclusi dopo due giorni intensi, i lavori assembleari per il rinnovo delle cariche nazionali della F.I.D.A.P.A. BPW Italy per il biennio 2023-2025.

Dopo la prima parte dedicata alla sintesi dei numerosi lavori svolti, presentati dalle Autorità del Comitato di Presidenza Nazionale uscente e dalle Presidenti dei Distretti nel biennio 2021-2023, è stato il momento della presentazione delle candidature e l’elezione del

nuovo Direttivo e dei Collegi nazionali delle Revisore e delle Garanti.

Il nuovo CPN è così costituito: Presidente Cettina Corallo, Vice Presidente Anna Maria Musacchio, Segretaria Anna Maria Turchetti, tesoriera Francisca Carmen Albamonte, Past Presidente Fiammetta Perrone.

“L’Assemblea Nazionale è uno degli appuntamenti più significativi ed emozionanti

della nostra associazione. – dichiara la Presidente della Sezione di Civitavecchia Maria Cristina Ciaffi – E’ il momento privilegiato per incontrarsi e confrontarsi con le Socie di tutta Italia, e in cui si rinnova il sentimento di appartenenza. Un’opportunità di crescita collettiva e personale”.

Le Socie della Sezione FIDAPA BPW Italy di Civitavecchia esprimono i più sinceri auguri di buon lavoro alle neo elette.

