La Fidapa Civitavecchia ripropone il concorso letterario al femminile • Terzo Binario News

Alla vigilia dell’8 Marzo, anche quest’anno la FIDAPA BPW ITALY – Sezione di Civitavecchia, ha indetto il concorso letterario “Giusy Gurrado 2023” intitolato alla socia fondatrice della sezione.

La partecipazione è riservata alle donne, anche ragazze non ancora maggiorenni, iscritte e non alla Fidapa, delle Regioni del Distretto Centro: Lazio, Toscana, Umbria e Marche.

“L’iniziativa si propone di rendere omaggio alla creatività femminile” sottolinea l’attuale presidente cittadina Maria Cristina Ciaffi.

Il Regolamento della V edizione prevede come sempre le sottosezioni Narrativa e Poesia entrambe a tema libero. Tutte le opere, obbligatoriamente inedite dovranno essere inviate entro e non oltre il 15 giugno 2023 insieme alla documentazione richiesta.

La premiazione delle vincitrici si terrà a Civitavecchia nel mese di Settembre 2023. Per tutte le info è possibile inviare una mail a fidapasezionecivitavecchia@gmail.com oppure a rosellasetaccioli@gmail.com.

