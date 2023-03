Giornata dei Giusti, doppio appuntamento con la Comunità Sant'Egidio • Terzo Binario News

L’iniziativa prevede un incontro martedì alla Fondazione Cariciv e sabato musica, canti e letture alla Chiesa di San Giovanni

Nel 2012 i deputati europei hanno accolto l’appello lanciato dall’Associazione Gariwo (Gardens of the Righteous Worldwide) istituendo la Giornata Europea dei Giusti che dal 2017 è solennità civile anche in Italia e che si celebra tutti gli anni il 6 marzo. Dal 2021 la Comunità di Sant’Egidio, nell’ambito del progetto “Orti solidali” -realizzato con la partnership del Comune e della ASL Roma 4 – ha promosso e curato il Giardino che si trova presso Villa Albani e che ospita alberi di ulivo dedicati ai Giusti dell’Umanità.

Per la celebrazione della “Giornata dei Giusti”, quest’anno la Comunità di Sant’Egidio propone ,in collaborazione con la Fondazione Cariciv e con Gariwonetwork, due iniziative: la prima per gli studenti e le studentesse degli Istituti Superiori , l’altra rivolta a tutta la città.

Si inizia il 7 marzo alle 9,30 presso la Sala Gurrado della Fondazione Cariciv con l’incontro “ Conoscere i Giusti per scelte di impegno e solidarietà “, moderato da Antonella Maucioni della Comunità di Sant’Egidio e coordinatrice del progetto “ Il giardino dei Giusti”, che prevede gli interventi del Sindaco , della presidente Cariciv ,Gabriella Sarracco , del Responsabile della Comunità di Sant’Egidio ,Massimo Magnano, e dello scrittore Francesco Maria Cataluccio, responsabile editoriale di Gariwo. Durante l’incontro verranno presentati i lavori didattici elaborati da studenti e studentesse dagli Istituti superiori con il coordinamento dei loro docenti.

L’evento culminerà con la visita al giardino di Civitavecchia dove verranno svelate le targhe dedicate ai Giusti su cui le scuole hanno lavorato fin dal mese di ottobre : Ettore Barzini, Berta Caceres, Peppino e Felicia Impastato, Senija Kharamehic, i ragazzi della Rosa Bianca, Daniela Pompei, Carlo Urbani.

Uomini e donne giusti che , in ogni tempo con le loro scelte in ogni parte del mondo, hanno salvato vite umane in tutti i genocidi e difeso la dignità umana durante i totalitarismi. Esempi di impegno e responsabilità che possono sensibilizzare tutti noi ,e in particolare le giovani generazioni, a compiere scelte per un futuro più responsabile ed empatico, costruito sul dialogo e dove solidarietà, tolleranza, libertà, verità siano valori fondamentali.

Alla cerimonia del disvelamento delle targhe parteciperanno anche alcuni familiari e amici dei Giusti onorati : Giuliana Chiorrini, moglie del Dott. Urbani, Andrea Barzini, nipote di Ettore,Mario Boccia, fotografo durante la guerra in Serbia.

Le celebrazioni per la Giornata dei Giusti 2023 proseguiranno sabato 11 marzo alle 17 nella Chiesa di San Giovanni con “ Parole e note per onorare i Giusti “ un incontro in cui musiche e canti , con la voce di Daniela Moriondo e la chitarra di Salvatore Agnello, si alterneranno a letture di brani e poesie. Il programma musicale prevede l’esecuzione di musiche di Ilse Weber, Ennio Moricone, Simone Cristicchi, Leonard Cohen,Violeta Parra, Nicola Piovani, Roberto Murolo.

Le voci narranti dei brani – tra gli altri Borges, Eduardo De Filippo, Leonard Cohen – saranno quelle di Tiziana Giuliani, Michele Capitani , Alberto Cozzella e Giancarlo Decarli.

Momenti densi di emozioni e ricordi che intrecciano un passato indimenticabile, fatto di orrori , di uomini e donne inghiottiti nei campi di concentramento disseminati in Europa, di guerre che seminano morte e distruzione , a storie di rinascita e speranza attraverso le figure dei Giusti.

Anche questa iniziativa è promossa dalla Comunità di Sant’Egidio in collaborazione con la Fondazione Cariciv e Gariwonetwork ed è coordinata da Antonella Maucioni .