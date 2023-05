La Dinamo Basket Ladispoli under 14 batte la Uisp XVIII e vola ai quarti di Coppa Lazio • Terzo Binario News

“Una bellissima partita che ha portato ad una bellissima vittoria quella della Pallacanestro Dinamo Ladispoli che contro i romani della UISP XVIII i nostri ragazzi sono stati protagonisti di una prova di carattere che rimarra’ nei nostri occhi per parecchio tempo; dovevano vincere di almeno 12 punti per potersi qualificare ai quarti di coppa Lazio, una vera e propria impresa per la quale avevamo stimato una percentuale di successo pari al 10% considerato le forze in campo (UISP era prima in classifica e imbattuta).

Nei primi due quarti la partita poi si era messa male, sotto di 9 il primo quarto e di 7 nel secondo.

Ma il carattere e’ carattere, la voglia e’ voglia, e cosi nel terzo quarto i Dinamos riuscivano, abbastanza incredibilmente, a mettere la testa avanti di 6. Nell’ultimo quarto completavano l’impresa arrivando al +14 finale che assicurava loro il passaggio del turno nel tripudio del pubblico sugli spalti.

Complimenti ai coach, ai giocatori, e ai nostri tifosi che sulle gradinate di un Pala Sorbo che in certe occasioni sembra essere piu’ bello che mai, se possibile, sono stati caldi e rumorosi come sempre, forse di piu’ !!

Un’altra prova, dopo il titolo regionale Under13 di vincitori Eastern Conference Lega 1 Lazio, di quanto tutto il settore giovanile Dinamo stia diventando forte e competitivo”.

Dinamo Basket Ladispoli