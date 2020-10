La De Lazzaro: "Sul Covid a Ladispoli vanno coinvolti tutti i consiglieri comunali" - Terzo Binario News

“Grando prenda esempio dal ‘modello Tedesco’ che si sta attuando a Civitavecchia”

Intervento della consigliera di maggioranza Miriam De Lazzaro nel quale chiede al sindaco Alessandro Grando, finora piuttosto silenzioso nonostante sia scoppiato un numero preoccupante di casi di Covid,

“Dato il numero crescente dei casi di positività a Ladispoli mi auguro, da consigliere di maggioranza, che ci possa essere un tavolo di incontro e confronto con tutte le forze politiche del Consiglio per mettere in campo strategie per far fronte a questa situazione emergenziale in cui la politica non ha colori.

Lo ha dimostrato il sindaco leghista di Civitavecchia Ernesto Tedesco, che si è fatto affiancare dal capo dell’opposizione sulle tematiche legate al Covid.

Vorrei esprimere tutta la mia solidarietà alle categorie dei lavoratori più colpite dall’ ultimo decreto di Conte”.