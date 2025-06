La cultura della sicurezza spiegata dagli Aviatori d’Italia Ladispoli-Cerveteri • Terzo Binario News

La sicurezza come valore condiviso e responsabilità collettiva: è questo il messaggio che ha animato la conferenza sul tema della “Sicurezza pirotecnica e servizi energetici domestici”, svoltasi presso la sede operativa della Protezione Civile di Cerveteri (RM), nell’ambito del Campo Scuola promosso sotto l’egida della Protezione Civile Nazionale.

L’evento, rivolto a un gruppo di circa trenta giovani volontari provenienti da diverse regioni italiane, ha visto protagonista la Sezione di Ladispoli-Cerveteri dell’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia, da sempre impegnata nella promozione di una cultura della sicurezza consapevole, partecipata e solidale.

La conferenza è stata curata e condotta dal Colonnello (r.) Vincenzo Musardo, Socio attivo della sSezione, esperto in materia. Al suo fianco, un ufficiale dell’Aeronautica Militare e un rappresentante dell’Arma dei Carabinieri che ha illustrato i punti chiave del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

Il focus dell’incontro ha riguardato due ambiti fondamentali per la prevenzione dei rischi domestici e ambientali:

– l’impiego sicuro di materiale pirotecnico, con particolare riferimento agli scenari di pericolo;

– la gestione in sicurezza dei servizi energetici in ambito domestico, con attenzione a fughe di gas, impianti elettrici non a norma e buone pratiche di manutenzione ordinaria.

L’approccio didattico, interattivo e altamente tecnico, ha saputo coinvolgere i partecipanti anche con approfondimenti normativi, suscitando un forte interesse per le tematiche trattate e valorizzando l’importanza della prevenzione. “La sicurezza non è un concetto astratto: è una pratica quotidiana che va insegnata, condivisa e vissuta”, ha sottolineato il Col. Musardo. “Formare i volontari di oggi significa costruire una rete più resiliente e consapevole per il domani”.

L’iniziativa conferma il ruolo strategico dell’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia nel tessuto associativo e formativo del territorio, nonché il suo costante impegno nella divulgazione di conoscenze specialistiche al servizio della collettività.

Ringraziamo la Sezione di Ladispoli-Cerveteri per la condivisione della notizia con il Team Comunicazione della Presidenza Nazionale A.A.A. – Aviatori d’Italia.