La Croce Rossa Civitavecchia inaugura il magazzino solidale • Terzo Binario News

Una nuova sfida. A lanciarla è la Croce Rossa di Civitavecchia che si pone l’obiettivo di creare una rete associativa a supporto di chi ha bisogno, creando nuove opportunità di riscatto.

Un impegno, quello della presenza sul territorio a favore dei più deboli, che

Croce Rossa non ha mai disatteso in questi anni, e che si è intensificato soprattutto nell’ultimo periodo, complice anche l’emergenza Covid (sono raddoppiate il numero di famiglie assistite e la forbice della disuguaglianza si è drammaticamente allargata), che ha fatto emergere molte importanti necessità.



La Croce Rossa di Civitavecchia è da sempre attenta a monitorare e ad intervenire nel sostegno a ogni tipo di fragilità: fisica, psicologica, economica e sociale; i volontari e operatori sono quotidianamente “sul campo” al servizio della comunità, sia attraverso lo sportello sociale che attraverso, la cucina solidale, che permette di recuperare le eccedenze e far fronte, pertanto, allo spreco alimentare, che la distribuzione di generi alimentari di prima necessità.



Il magazzino solidale si concretizza, dunque, come naturale punto di svolta per

raggiungere l’obiettivo e Croce Rossa Civitavecchia, ponendosi come capofila del

programma Fead (Fondo Europeo Aiuti Agli Indigenti) e del Programma Nazionale

Inclusione e Lotta alla Povertà 2021/2027, garantisce concretezza e affidabilità.

“Il fine ultimo” sottolinea il Presidente Roberto Petteruti, “oltre a quello di diventare punto di raccolta, stoccaggio e distribuzione ed in definitiva punto di riferimento per la cittadinanza tutta, è quello di ampliare il raggio d’azione, accreditando altre associazioni che svolgono distribuzione di beni alimentari e desiderano collaborare in favore delle categorie più deboli.



Un progetto più ampio ed ambizioso, quello che miriamo a realizzare, che parte dalla realtà tangibile del magazzino ma si occupa anche di dar vita ad un sistema

organizzato, condiviso e partecipato, di recupero e distribuzione di eccedenze

alimentari, raccolta e redistribuzione di beni di prima necessità, in concerto con tutte le associazioni che parteciperanno.”



Per chiunque voglia contribuire al progetto:

IT98D0832739040000000006073 CON LA CAUSALE: RACCOLTA FONDI MAGAZZINO SOLIDALE