Alla Cittadella di Semi di Pace a Tarquinia si celebra la Giornata del Migrante: incontri, messa e pranzo multietnico • Terzo Binario News

Domani la Cittadella di Semi di Pace a Tarquinia ospiterà una serie di appuntamenti molto interessanti per celebrare la 109^ Giornata Mondiale del Migrante. L’evento è in collaborazione con l’Università della Tuscia.

Questo il programma:

ORE 10 – “LIBERI DI SCEGLIERE SE MIGRARE O RESTARE” — TAVOLA ROTONDA E TESTIMONIANZE – Saluto del prof. Luca Bondi, presidente di Semi di Pace – Introduzione della dott.ssa Monica Calzolari, direttrice scientifica del Parco della Pace. Moderano: – Mario Savino, responsabile del progetto UNICORE, Università della Tuscia – Daniela Vitiello, responsabile del progetto CoSME, Università della Tuscia. Partecipano: – Raul Belucio e Cristina Milano, dottorandi del corso di Dottorato giuridico in Diritto dei mercati dell’Università della Tuscia – Bogdana Nosova, giornalista e docente dell’Università Nazionale Taras Scevcenko di Kyiv – Talia Bianchi, laureata del corso di Giurisprudenza dell’Università della Tuscia – Lucia Ferrante, senatrice accademica dell’Università della Tuscia – Hassan Ghuzala e Moses Yunana, studenti del master internazionale in Security and Human Rights dell’Università della Tuscia – Nhial Moses Yien, laureato del master internazionale in Security and Human Rights dell’Università della Tuscia – Laura Ardila, cantante e musicista colombiana. In collaborazione con le associazioni studentesche AUCS/Per Corso – ASES – University – UniVerso Giovani.

“LIBERI DI SCEGLIERE SE MIGRARE O RESTARE”

11,30 — IL NAUFRAGIO DI CUTRO (25 E 26 FEBBRAIO 2023) – Narrazione e immagini di Luigi Clemente Cavallo e Antonio Paone, volontari del Parco della Pace.

ORE 12 – CELEBRAZIONE EUCARISTICA – Presiede l’Arcivescovo S.E. Mons. José Rodríguez Carballo, segretario del Dicastero per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica – Concelebra P. Paolo Maiello o.f.m, assistente nazionale Semi di Pace – Animazione della Cappella musicale del Duomo di Tarquinia.

ORE 13 – PRANZO MULTIETNICO CONDIVISO con la partecipazione straordinaria di Samia Bazaoui, vincitrice del concorso DiVin Mangiando 2023; Giuseppe Rutigliano, vincitore del concorso DiVin Mangiando 2022, Vittoria Tassoni, cuoca dell’Alleanza Slow Food, docente di cucina e food blogger, ideatrice e organizzatrice del concorso DiVin Mangiando.

ORE 14,30 – EVENTO ARTISTICO-MUSICALE – Dimitri Melnytskyi (Ucraina), fisarmonica e voce – Laura Ardila (Colombia), voce – Raul Belúcio (Brasile), chitarra e voce – Mago Lapone (Italia), il cocchiere dei sogni.

ORE 16 – VISITA GUIDATA AL PARCO DELLA PACE.