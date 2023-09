Book Faces propone il corso di scrittura creativa a Civitavecchia con Anthony Caruana • Terzo Binario News

Sono in corso le iscrizioni al nuovo laboratorio di scrittura creativa di 1° livello, organizzato dall’associazione culturale Book Faces e tenuto dallo scrittore Anthony Caruana.

L’associazione culturale Book Faces, insieme agli incontri d’autore e alla rassegna letteraria appena conclusa dove si possono incontrare scrittori e scrittrici di notorietà nazionale, continua il suo impegno nella divulgazione della cultura, questa volta tramite la formazione di nuovi aspiranti scrittori e grazie alla collaborazione con uno scrittore conosciuto da tutti, che è anche socio onorario di Book Faces: Anthony Caruana.

Caruana attualmente è richiestissimo in varie località italiane per presentare il suo ultimo romanzo dal titolo “L’abito della festa”, libro che sta riscuotendo un eccellente risultato di gradimento e di vendite.

Il laboratorio inizierà il 12 ottobre e si concluderà dopo 8 incontri formativi di 2 ore circa ciascuno.

La classe sarà composta al massimo di 10 persone e vede già diverse adesioni.

Durante il laboratorio verranno date le nozioni di base per realizzare i propri scritti, tramite esercizi (racconti) per ogni settimana, che verranno poi analizzati insieme. Al termine del laboratorio, è prevista la presenza di un personaggio del mondo editoriale per una valutazione del miglior racconto scritto da ciascuno dei partecipanti, ai quali verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Sarà possibile seguire gli incontri anche online.

Il laboratorio di scrittura è un’eccellente scelta per capire le proprie potenzialità creative, per imparare a leggere in modo diverso e più approfondito e per instaurare nuovi rapporti di amicizia con altre persone che condividono la stessa passione.

Chiusura delle iscrizioni il 30 settembre 2023.

Per informazioni, telefonare a 3339449842 oppure 3928303659