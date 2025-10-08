La Consulta delle Donne di Civitavecchia ringrazia Franco Ciambella • Terzo Binario News

“Le Volontarie della Consulta delle Donne di Civitavecchia desiderano ringraziare lo stilista Franco Ciambella per il cospicuo contributo versato a favore della nostra Associazione.

Tutto il ricavato della sfilata tenutasi a Civitavecchia il 13 Settembre scorso.

Ci è stato donato in riconoscimento dell’ opera che svolgiamo a sostegno di tutte le difficoltà delle Donne, per il contrasto ad ogni tipo di Violenza e per la diffusione della Cultura del Diritto di ognuno ad una sessualità libera e consapevole.

Franco Ciambella grazie di cuore”.

Amelia Ciampa