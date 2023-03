La Consulta delle Donne di Civitavecchia racconta la caccia alle streghe, che non è finita • Terzo Binario News

La Consulta delle Donne di Civitavecchia invita la cittadinanza all’evento che terrà l’ 11 Marzo alle ore 17 presso TajLucia, Via Isonzo 32.

“La presenza di tutti per noi è preziosa per poter riflettere sulla condizione della donna e per cercare insieme adeguate soluzioni. Vi aspettiamo” dice Amelia Ciampa la presidente della Consulta locale.

L’iniziativa, appena dopo l’8 Marzo, prevede uno spettacolo sul tema della Caccia alle streghe. Che sì accadeva nell’EUROPA dei secoli scorsi ma nell’IRAN e nell’AFGANISTAN del XXI secolo e anche nell’Italia attuale.

A metterlo in scena è la compagnia civitavecchiese “Il Serapeo”.

Al temine sarà offerto un piccolo buffet. Ingresso libero.