Asl Roma 4, accordo con i sindacati sugli incarichi dirigenziali • Terzo Binario News

La Direzione Aziendale e i rappresentanti delle sigle sindacali dell’area sanità (CGIL, CISL, UIL, ANAO, CIMO, FESMED, ANPO, AAROI, FVM, FASSID), nel corso dell’ultima riunione tenutasi il 6 marzo a via Terme di Traiano, sono giunti alla sigla dell’accordo relativo al nuovo Regolamento per il conferimento, revoca e graduazione degli incarichi dirigenziali dell’area sanità.

Un documento importante che permetterà la valorizzazione delle risorse interne, la possibilità di conferire incarichi professionali di base anche ai dirigenti più giovani e un utilizzo più efficiente e puntuale del fondo di posizione.

“Sono molto soddisfatta – ha commentato il Direttore Generale della Asl Roma 4, Cristina Matranga – perché questo accordo è l’esempio di come con una buona collaborazione si può addivenire a soluzioni condivise che vanno nella direzione di valorizzare appieno le risorse interne e di offrire anche ai più giovani prospettive di crescita e sviluppo professionale, nonché rendere più attrattiva l’azienda. Desidero, per questo, ringraziare le organizzazioni sindacali per il senso di responsabilità e per la lungimiranza dimostrata”.