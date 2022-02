La consigliera regionale Califano, Pd: "Bene la Zls, ma niente navi da crociera nel porto di Fiumicino" - Terzo Binario News

La consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano interviene in merito all’istituzione della Zls che metterà in connessione 29 Comuni del Lazio con le aree portuali di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, gestite dall’Autorità Portuale.

“E’ una notizia importantissima, in un periodo storico particolare. Un’opportunità alla quale abbiamo lavorato molto per rilanciare il comparto portuale e settori come quelli dei trasporti e del turismo. Capace al tempo stesso di creare posti di lavoro, indotto economico e nuovi investimenti infrastrutturali. A tal proposito ricordo lo sblocco di 15 milioni di euro (700mila euro l’anno da qui da qui al 2041), attraverso un emendamento da me presentato e approvato dal Consiglio Regionale, destinato all’Autorità Portuale per sveltire le procedure del nuovo porto commerciale di Fiumicino, in particolar modo la darsena pescherecci, e l’ultimo miglio ferroviario del molo di Civitavecchia”.

“In riferimento al Porto di Fiumicino – aggiunge -voglio precisare una posizione già espressa più volte. Un conto è parlare di approdi commerciali e darsena pescherecci di cui sono una fautrice. E l’emendamento per finanziarlo sta a dimostrarlo. Altro paio di maniche sono i ‘cosiddetti colossi del mare’ che dovrebbero attraccare nell’area del vecchio faro. Un’operazione che continua a non convincermi e che non porterebbe alcun beneficio, né turistico né economico, per questo territorio. Credo invece che per rilanciare quell’area si debba puntare a trasformare la Foce del Tevere in un Monumento Regionale preservandola e valorizzandola sia dal punto di vista didattico che turistico, così come ho chiesto ufficialmente alla Regione Lazio attraverso un documento ufficiale”.