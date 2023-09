La Consigliera comunale di Fiumicino Paola Meloni nuova coordinatrice regionale di "Quote Merito" • Terzo Binario News

L’Associazione Quote Merito costituisce i primi coordinamenti regionali nel Lazio ed in Calabria e nomina le coordinatrici regionali

Per la Calabria il coordinamento sarà affidato a Susanna Quattrone, imprenditrice e Presidente Confapid Calabria, mentre per il Lazio il ruolo sarà ricoperto da Paola Meloni, imprenditrice, consigliera e Presidente della Commissione Trasparenza al Comune di Fiumicino.

“I coordinamenti regionali rappresentano uno strumento per rendere ancora più incisiva la presenza di Quote Merito sui territori attraverso iniziative e partecipazione”- dichiara la Presidente Arcangela Galluzzo- “per diffondere la cultura della legalità e della giustizia ed il contrasto alla violenza, anche mediante la partecipazione dei cittadini alle scelte pubbliche che li riguardano” L’associazione Quote Merito che conta iscritti su tutto il territorio nazionale, in linea col suo nome promuove il merito come unica discriminante per l’accesso ai ruoli pubblici e privati, ritenendo, altresì che il merito e la competenza siano strumenti per combattere l’illegalità e la corruzione.

“Ho sposato diverso tempo fa la causa di QUOTE MERITO- dichiara Paola Meloni, neo coordinatrice del Lazio- “perché ispirata a quei principi fondanti e di cittadinanza attiva che hanno sempre caratterizzato il mio impegno ed oggi, apprendere di questa nomina, è motivo di orgoglio e responsabilità. Abbiamo bisogno di dare ai nostri giovani la speranza che il loro impegno non è vano, che studiare e prendersi cura della propria formazione culturale e sociale non è tempo perso e che le tante scorciatoie che la società attuale talvolta propone come scelte allettanti, non portano mai troppo lontano se mancano l’impegno e il sacrificio ispirati alla cultura della legalità. Hanno bisogno di continuare a credere che sono ancora e sempre l’impegno e la correttezza a premiare e a tracciare la giusta strada e l’esempio è l’unica testimonianza possibile”.

“La fiducia accordatami dall’associazione con il coordinamento per la regione Calabria è preziosa -dichiara Susanna Quattrone neo responsabile coordinamento Quote Merito per la Calabria- e sarà mia cura continuare ad operare con impegno e costanza per promuovere la cultura della legalità in una terra che continua a dimostrare che la forza della sua parte attiva su questo fronte , è motivo di creazione di bellezza e futuro”.

L’Associazione si caratterizza per la gratuità dell’impegno dei propri soci e la rinuncia a contributi pubblici.