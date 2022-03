"La città si parla", il 4 marzo a Ladispoli conferenza sul cambiamento climatico - Terzo Binario News

Dopo la Lectio Magistralis del Vescovo SE Gianrico Ruzza siamo ormai giunti a metà del 1° ciclo di incontri “La città si parla”.

Relatore del sesto appuntamento, a Ladispoli, in via Odescalchi 77, venerdì 4 marzo, ore 18.30, sarà il prof. Matteo Rizzolli, economista della Lumsa. che parlerà di “Cambiamento climatico, transizione energetica, energie rinnovabili ed economia circolare”.



Al termine come di consuetudine seguirà il dibattito. Sarà possibile seguire l’incontro anche in streaming su YouTube https://youtu.be/uGF3dQChjHs

La Scuola di cittadinanza, promossa dall’Osservatorio Sociale Diocesano, vuol essere attiva nella vita civile, sociale, economica, politica: una proposta che si rivolge a tutti, perché cittadini siamo tutti, giovani e adulti, donne e uomini, occupati, disoccupati e pensionati, chi sta bene e chi è povero, nella consapevolezza di essere dinanzi all’esaurimento delle culture, di non veder nascere un pensiero nuovo da nessuna parte, né da parte laica né da parte cristiana. Siamo tutti immobili, fissi su un presente che si cerca di rabberciare in qualche maniera da parte di tutti. Questa visione però non è catastrofica, è realista; non è pessimistica, perché la speranza non viene meno, la speranza che attraverso vie nuove e imprevedibili si faccia apertura a un mondo diverso, un pochino più vivibile, certamente non di potere.

L’appello dei promotori è il grido di chi dice: “Aspettiamoci delle sorprese ancora più grosse e più globali, dei rimescolii più totali. Quindi attrezziamoci per questo. Convochiamo delle giovani menti che siano predisposte e che abbiano, oltre all’intelligenza, il cuore.”