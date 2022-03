Ucraina, Grando: "Arrivati a Ladispoli 19 profughi" - Terzo Binario News

Il primo cittadino ringrazia a chi ha partecipato alla marcia per la pace di ieri

“Grazie a tutte le persone che ieri hanno partecipato alla manifestazione per la pace in Ucraina.

Abbiamo ribadito ancora una volta la nostra ferma contrarietà a qualsiasi guerra o forma di violenza; un concetto che potrebbe risultare scontato e banale, ma che di fatto non lo è se pensiamo a ciò che sta accadendo nell’est dell’Europa in questi giorni.

Abbiamo manifestato la nostra solidarietà nei confronti del popolo ucraino, al quale siamo vicini con il cuore ma a cui possiamo essere d’aiuto anche in modo concreto.

Ad oggi sono già 19 i cittadini ucraini giunti nella nostra città per sfuggire all’orrore della guerra, si tratta principalmente di donne e bambini.

Altri potrebbero essere arrivati senza prendere contatto con le istituzioni locali e molti probabilmente arriveranno nei prossimi giorni. Anche grazie alla preziosa collaborazione di alcune associazioni di volontariato ci siamo immediatamente prodigati per fornire generi alimentari, di prima necessità e assistenza medica. A chi volesse dare il proprio contributo ricordo che sono attivi due punti di raccolta presso le sedi della Protezione Civile di via Castellammare di Stabia, all’interno del plesso scolastico Falcone, aperti dalle ore 14:00 alle ore 20:00.Ringrazio tutte le persone che hanno già effettuato una donazioni e chi lo farà nei prossimi giorni. Chiunque avesse delle informazioni in merito alla presenza o all’imminente arrivo di persone dai territori di guerra è pregato di segnalarcelo tempestivamente. In questo momento drammatico non lasceremo soli i nostri fratelli ucraini”.

Alessandro Grando