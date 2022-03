"La città si parla", domani a Ladispoli di scena il territorio etrusco e i suoi protagonisti - Terzo Binario News

Appuntamento in via Odescalchi 177, relatore Livio Spinelli

Nuovo incontro a Ladispoli de “LA CITTA’ SI PARLA”, venerdì 11 marzo – ore 18.30 – via Odescalchi 177 – sul tema “Il nostro territorio etrusco: i protagonisti di ieri e oggi”.

Relatore il prof. Livio Spinelli con una carrellata di immagini, arte, storia, cultura, tanti personaggi e storie inedite del nostro territorio.

Il prof. Spinelli prendendo spunto dalla sua trilogia e dal suo ultimo volume “Città di Mosca Terza Roma: da Giulio Cesare a Putin”, parlerà dell’origine del nome Cesare dalla etrusca Cerveteri, che insieme a S.Marinella e S.Severa sono state immortalate nel romanzo il GIARDINO DEI FINZI-CONTINI di Giorgio Bassani. Epiche Battaglie nell’Agro Romano a Castel di Guido tra cristiani e musulmani, quando volevano fare di Roma la capitale dell’ISLAM, e CENTUMCELLAE – oggi Civitavecchia – era caposaldo dell’eresia ariana.

Il ritrovamento dei discendenti dell’Imperatore FEDERICO BARBAROSSA, che risiedono oggi a Ceri. Personaggi come Roberto Rossellini, cittadino di Ladispoli, quando insieme ad Anna Magnani, e poi a Ingrid Bergman pranzavano allo storico ristorante FEDERICI (nella foto in alto, con la dedica dell’attrice).

Un intreccio di storie antiche e moderne e di vicende personali: le poesie di Eugenio Pacelli – futuro papa Pio XII – a una ragazza di S,Marinella di cui era innamorato, la grande amicizia tra Papa Pio XII e il suo compagno di classe ebreo Guido Aronne Mendes, la nascita della Marina di Israele nel 1934 a S.Marinella, fino al 1938 con l’arrivo di Hitler a Furbara e S,Marinella.

Il viaggio di D.H. Lawrence da Palo Laziale a Cerveteri. Donne e uomini straordinari come Maria Montessori e Grazia Deledda, D’Annunzio, Pirandello e poeti: Trilussa, Pascarella e Ungaretti che scelsero S.Marinella come luogo per comporre le proprie opere.

Al termine come di consuetudine seguirà il dibattito. Sarà possibile seguire l’incontro anche in streaming su YouTube https://youtu.be/We3coOiCRPo .