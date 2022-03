Flavia Servizi rende noto che venerdì 11 marzo le farmacie n.1, n.2, e n.4 resteranno chiuse dalle 11:20 alle 13, per consentire a tutto il personale di partecipare alle esequie della cara collega Cinzia che ci ha lasciato in queste ore. Resterà comunque aperta la farmacia n.3 di Via Bari 72 con orario continuato.

