La Cisl: "Mancano 29 agenti penitenziari al carcere di Civitavecchia" • Terzo Binario News

Sottorganico di tre unità anche la struttura di via Tarquinia

Entro la metà di novembre le dotazioni organiche del Corpo di Polizia Penitenziaria della regione Lazio dovranno essere riviste in considerazione del novellato D.M. del 2023 ma con i numeri previsti di circa 79 unità – differenza tra personale previsto da DM/2017 a quello amministrato – l’ aumento risulta irrisorio , inefficace ed solo virtuale.

Attualmente negli istituti penitenziari della regione Lazio mancano 454 unità di personale di polizia penitenziaria, rispetto alle dotazione organiche previste dal D.M. del 2017 -Personale previsto 3585 unità mentre attualmente ne risultano amministrate n. 3131 unità di Polizia Penitenziaria.

Occorre completare l’assunzione straordinaria di personale fino al completamento della dotazione come previsto dal decreto Ministeriale 2023 ed solo cosi si aumenta effettivamente la dotazione organica e soltanto ciò consentirebbe di ripristinare sufficienti condizioni di lavoro , purtroppo oggi ignorate in spregio alle norme contrattuali, riconoscendo la gravissima situazione penitenziaria ed si possa optare per una deroga ai limiti delle assunzioni per il Corpo di Polizia Penitenziaria.

Se questo non avverrà – considerate le migliaia di pensionamenti previsti nel prossimo biennio per limiti anagrafici del personale – saremo di fronte al caos gestionale totale.

Si elencano le carenze degli 14 Istituti Penitenziari della Regione Lazio :

ISTITUTO PRAP LAZIO dato al 06/10/2023 CARENZA CASSINO CC -36 CIVITAVECCHIA G.PASSERINI CR -3 NC CIVITAVECCHIA -29 FROSINONE G.PAGLIEI CC -48 LATINA CC -11 PALIANO CR -13 RIETI CC -25 ROMA REBIBBIA CR -18 ROMA REBIBBIA FEMMINILE CCSF +9 ROMA REBIBBIA N.C I CC -116 ROMA REBBIBlA TERZA CASA CC -1 ROMA REGINA COELI CC -58 VELLETRI CC -62 VITERBO NUOVO COMPLESSO CC -43