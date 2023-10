Tampona un'utilitaria, Roma Capitale scova il pirata dell'autocarro • Terzo Binario News

Aveva lasciato il mezzo in azienda, per il 34enne denuncia a ritiro della patente

Nei giorni scorsi in Via della Muratella, si è verificato un incidente stradale nel corso del quale un’autovettura Lancia Y , condotta da una donna di 58 anni , è stata violentemente tamponata da un autocarro che, dopo l’urto, si è allontanato dal luogo del sinistro omettendo di fermarsi e prestare soccorso alla persona rimasta ferita.

Grazie alle indagini accurate degli agenti del XI Gruppo Marconi della Polizia di Roma Capitale, intervenuti per i rilievi, in poco meno di due ore è stato rintracciato sia il mezzo , che l’autista dello stesso, trattasi di un uomo di 34 anni , denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di fuga e omissione di soccorso.

Il furgone, appartenente ad una società di trasporto materiali, era parcheggiato nel deposito della ditta proprietaria.

Al conducente, che aveva giustificato i danni evidenti alla carrozzeria, causa urto contro un muro, gli operanti hanno provveduto a ritirare la patente di guida.