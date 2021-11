La casa editrice Readerforblind di Ladispoli da Scritti & Manoscritti per il progetto #ioleggoperché - Terzo Binario News

“Oggi, in collaborazione con la libreria Scritti & Manoscritti di Ladispoli, che ringraziamo, abbiamo partecipato al meraviglioso progetto #ioleggoperché donando, insieme a una piccola selezione dei nostri libri preferiti, qualche copia di due delle nostre pubblicazioni nella collana le polveri.

Quando abbiamo deciso di mettere su questa casa editrice e intraprendere questa avventura ci siamo promessi che una delle prime cose che avremmo fatto sarebbe stata quella di investire sul territorio che ci ha cresciuto. Lavorare su tutto il territorio nazionale non vuol dire essere esenti dalle responsabilità civili sul territorio locale che ospita la nostra sede.

Crediamo fortemente nell’istituzione scolastica come primo luogo di aggregazione e fucina delle generazioni future. È dovere di tutti aiutare questa istituzione a crescere e a migliorare anche con un gesto piccolo ma di grande valore, come donare un libro.

Un libro non è solo cultura, è un mondo, un universo che aiuta l’individuo a crescere e a farsi delle idee; ed è proprio di idee che la nostra società e la nostra città hanno bisogno.

Far crescere i giovani con un senso critico vuol dire mettere al riparo la nostra società, e con essa il nostro futuro, da populismo ed estremismi beceri.

Noi di readerforblind editore crediamo fortemente nelle nuove generazioni non solo come nuovi lettori ma anche come “rivoluzionari” per una società sempre più aperta, tollerante e libera dalle vecchie logiche che fin troppo hanno frenato l’Italia e questa città fino a ora”.

readerforblind