Domani nuovo consiglio a Ladispoli sulla variante al Prg - Terzo Binario News

Il presidente avvocato Maria Antonia Caredda. informa che è convocata, in seduta chiusa al pubblico in presenza, ma con diretta video streaming a causa del covid-19, la seduta del Consiglio comunale in prima convocazione per il giorno 25 novembre 2021 alle ore 21:00 e in seconda convocazione per il 25 novembre 2021 alle ore 21:30 presso la sede municipale, in Piazza Giovanni Falcone.

All’ordine del giorno i seguenti argomenti:

Esame e controdeduzione alle osservazioni presentate sulla Variante Generale al vigente piano regolatore adottata con delibera di consiglio

Numero 15 del 04.03.2010 e numero 16 del 05.03.2010 a seguito della nuova adozione avvenuta con deliberazione del consiglio comunale n. 29 del 31/07/2019.