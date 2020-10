La Buona Destra sbarca a Civitavecchia - Terzo Binario News

Referente cittadina è Alessandra Ranucci

” Nei nostri incontri con i cittadini e gli amici di Civitavecchia, ci è stato chiesto più volte una voce fuori dal coro, una rappresentanza liberale anche in questo importantissimo Comune, dove i moderati e chi crede ancora che la Destra sia un’ altra cosa , abbia l’opportunità di avere una casa propria.

Abbiamo deciso con Filippo Rossi di approdare anche sul territorio civitavecchiese per supportare tutte queste persone che desiderano andare oltre agli stereotipi preconfezionati e i soli slogans senza contenuti. Il messaggio è quello di tornare a condividere i valori della società civile e a dialogare nell’interesse della collettività sempre vicini alle problematiche che attanagliano la vita di tutti i giorni, soprattutto nel momento drammatico che stiamo vivendo , legato in particolare alla crisi economica e alla Pandemia. Una risposta politica è quantomeno doverosa nell’interesse comune e per le generazioni che verranno”- afferma Fabrizio Fratini della Buona Destra – “.

” La nostra referente locale a Civitavecchia è Alessandra Ranucci , che metterà a disposizione dei cittadini le sue capacità, già acquisite in tantissimi anni di militanza politica e che ben conosce le problematiche del territorio, nel dialogare con con spirito di servizio nell’ interesse della collettività. La Buona Destra sbarca a Civitavecchia ! Avanti !”.

Fabrizio Fratini – Buona Destra