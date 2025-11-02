La boxe sbarca a Ladispoli il 15 novembre con una riunione organizzata da Spagnoli • Terzo Binario News

Definito ed arricchito il programma Pro del 5nto Memorial Daniele Nica, evento pugilistico in programma il 15 novembre 2025 presso l’impianto dell’I.C. Corrado Melone di via G. Falcone a Ladispoli ed organizzato da Spagnoli Sabbatini Production e ASD Boxe Ladispoli.
Pesi Leggeri, 6 rounds
Cristian MALVITANO vs. Reynaldo CAJINA (Nicaragua)
Pesi Superpiuma, 6 rounds
Roberto PANELLA vs. Ben Christopher COOK (Gran Bretagna)
Supermedi, 6 rounds
Valerio DI ROCCO vs. Will O’REILLY (Gran Bretagna)
Pesi Superwelter, 6 rounds
Cristiano PERRONE vs. Santiago GARCES (Colombia)
Ricordando che evento prevede l’apertura in tarda mattinata con alcuni matches di Gym Boxe, mentre completeranno il programma incontri IBA dei migliori prospects maschili e femminili del Boxing Laziale con inizio previsto alle ore 19:00
PREVENDITE
BORDO RING €. 20 TRIBUNA €. 10
INFO TICKET:
ASD Boxe Ladispoli, via Messico n. 12 – Ladispoli
+ 39 334 9891517
+ 39 328 8972681 (SSP)