Il Santa Marinella fa 0-0 a Capranica, Fracassa: "Buon punto" • Terzo Binario News

Il Santa Marinella porta via un punto da Capranica e il fatto che non sia arrivata la sconfitta soddisfa il clan rossoblù.

Contro l’Atletico è finita 0-0 ma a dispetto delle reti rimaste inviolate, quella sul sintetico del Morera è stata una gara aperta in cui le occasioni non sono mancate né da una parte né dall’altra.

Si è giocata la settima giornata del girone A di Promozione, nella quale nessuna delle due squadre arrivava in salute piena. I santamarinellesi sono convalescenti dopo un inizio difficile ma sono reduci dal successo interno sul Pianoscarano; l’undici cimino invece è in crisi e infatti in settimana è stato effettuato il cambio di allenatore: la squadra allenata dal civitavecchiese Nicola Salipante è stata affidata al viterbese Massimiliano Nardecchia.

Gara dunque combattuta e nel primo tempo, occasioni per Pagliuca su cui risponde con bravura il portiere santamarinellese Notari che devia sul palo. Poi è toccato a Cerroni, Brutti e Arsenicercare la via della rete ma è stata soprattutto lotta su ogni pallone in zona mediana. Nella ripresa, «la supremazia territoriale è stata nostra – racconta mister Daniele Fracassa – avendo più gamba. Volevamo vincere ma se non si è segnato è stato per caso, tanto che ci sonno state palle-gol per Mariani e Brutti. La squadra ha lottato e mi fa piacere che non abbia subito reti come avviene da tre gare a questa parte. Avere la porta inviolata è indice di solidità difensiva e alla fine il pareggio e pari ci sta. Secondo me è un buon punto quello conquistato, al cospetto di una squadra che si è rivitalizzata con il cambio in panchina e infatti ha dimostrato vivacità». Poi una battuta su alcuni singoli: «Sono tre partite che in porta va Notari, che per ragioni anagrafiche ha più esperienza di Coronas che non ha affatto demeritato anzi. Però miglioriamo nella formazione con Astorelli, Galluzzo centrale difensivo insieme a capitan Gallitano e Caforio che, disponibile dalla prossima settimana, offre ancora più varietà di soluzioni. Un plauso a Del Mastro, che ha giocato proprio bene in fatto di recupero palla e ripartenza. Il campionato? È tanto equilibrato, serve lucidità nell’andamento e una buona costanza nel percorso e non c’è la schiacciasassi. Come contro il Capranica, se l’arrembaggio non funziona, meglio non perdere. Domenica viene il Pescia e va fatto bottino pieno» la conclusione di Daniele Fracassa.