La banda di Tolfa celebra la patrona della musica con un concerto • Terzo Binario News

La Banda “Giuseppe Verdi” di Tolfa, in occasione della festa di Santa Cecilia (22 novembre) patrona della musica, la celebra con un concerto sabato 26 Novembre ore 18 presso la Chiesa di Sant’Egidio.

La Banda ci allieterà con brani di vario genere si passa da un canone in musica barocca dal titolo “Pachebel canon”, passando per due brani del noto musicista olandese, Jacob De Haan, con “Queen’s Park Melody” e “Concerto d’amore”; dall’Olanda ci trasferiamo alla fiera di Scarborough, un paesino inglese, questo brano è una ballata in cui si narra di un giovane che chiede alla sua ex amata di fare imprese impossibili, dal titolo “Scarborough fair”; finendo con il fare un omaggio al grande Vangelis con la colonna sonora di “1492: The conquest of paradise” tratta dall’omonimo film del regista Ridley Scott… ed altri brani.

La Banda continuerà i festeggiamenti in onore della patrona domenica 27 ore 10:30 per le vie del paese ed a seguire messa delle 11:30 alla Sughera, per concludere la giornata ci sarà il pranzo sociale.