Prevenzione nei centri anziani: conclusi gli incontri promossi da Asl Rm4 e Comune Civitavecchia • Terzo Binario News

Si è conclusa, la scorsa settimana, il ciclo di incontri sulla prevenzione e le vaccinazioni dedicata agli anziani, promossa dalla Asl Roma 4 e dall’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Civitavecchia, Cinzia Napoli.

Tanti gli over 70 che hanno partecipato alle diverse giornate e di questi 36 hanno deciso di sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale e antipneumococco.

“Un’iniziativa importante – ha commentato il Direttore Generale della Asl Roma 4, Cristina Matranga – che ci ha permesso di fare prevenzione in una fascia di utenti ritenuti generalmente più a rischio. Ringrazio l’Assessore per averci coinvolto e gli operatori sanitari che hanno partecipato”.

L’iniziativa si è svolta nel corso del mese di novembre e gli incontri, ad opera degli operatori del Servizio Vaccinazioni della Roma 4, si sono tenuti all’interno dei tre centri sociali della città di Civitavecchia: Carlo Chenis, Giuseppa Ledda e Anna Magnani.

“Sono soddisfatta – ha commentato l’Assessore ai Servizi Sociali, Cinzia Napoli – del risultato ottenuto in queste tre giornate, dal momento che non era stata mai organizzata un’iniziativa del genere. Le giornate sono state anche l’occasione per fare prevenzione e informare la popolazione sull’offerta vaccinale della Asl

Roma 4. A breve ripeteremo gli open day mettendo a disposizione anche il vaccino per l’herpes zoster, così come ci è stato richiesto dagli stessi utenti che hanno partecipato. Ringrazio la Dr.ssa Matranga per la sensibilità e l’attenzione e le presidenti dei Centri Sociali che hanno reso possibile questa importante

iniziativa”.

“Questo – ha commentato la dottoressa Maria Teresa Sinopoli, Dirigente della Uoc Tutela della Persona della Asl Roma 4 – è un esempio di come il Servizio vaccinazioni è vicino alla popolazione. L’obiettivo è raggiungere gli utenti lì dove si trovano, per facilitare l’accesso alle prestazioni e aumentare le possibilità di

fare prevenzione”.