La badante infedele fa entrare dagli anziani il fratello ladro: arrestati dai Carabinieri di Casalotti - Terzo Binario News

Ha approfittato della sua mansione di badante notturna, presso la casa di due coniugi 75enni, entrambi con problemi di salute, ricoprendo il ruolo di mandante e basista, segnalando a suo fratello quando entrare in casa per poi rubare 2000 euro in contanti.

I fatti risalgono al mese di gennaio scorso, quando la donna, una 56enne romana ha indicato al fratello, di 44 anni, tramite ripetuti contatti telefonici, il momento opportuno per entrare in azione e asportare il denaro contante. Quando è entrato in casa parlava con cadenza dell’est Europa, ha simulato un’aggressione alla sorella complice e tenendola sotto minaccia di una pistola, ha costretto i due anziani ad indicare dove erano custoditi i loro risparmi. Dopo il primo intervento, il sopralluogo e i rilievi tecnici, i Carabinieri della Stazione di Roma Casalotti, grazie ad un’articolata e complessa attività d’indagine sono riusciti a smascherare la colf badante ed il suo complice.

Con dovizia di particolari, sono riusciti a ricostruire il piano criminale di fratello e sorella, accertando i loro ruoli sulla scena del crimine. La Procura della Repubblica di Roma, concordando con le risultanze investigative dei Carabinieri, ha richiesto ed ottenuto un’ordinanza che dispone misure cautelari dal Gip del Tribunale di Roma. Così i Carabinieri di Casalotti hanno arrestato i due fratelli, entrambi sottoposti agli arresti domiciliari.