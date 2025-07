La Asl Roma 4 attiva il controllo sul territorio per West Nile e arbovirosi • Terzo Binario News

Con l’arrivo della stagione estiva, torna alta l’allerta per le arbovirosi nella Regione Lazio e, anche, nel territorio di competenza della ASL Roma 4.

Il Dipartimento di Prevenzione, già attivo dal 2018 nella sorveglianza di virus come West Nile, Chikungunya, Dengue e Zika, ha potenziato anche per il 2025 le attività previste dal Piano Regionale di Sorveglianza.

Tra le azioni chiave avviate figura un sistema di monitoraggio integrato, che coinvolge diversi settori del servizio sanitario: il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, il Servizio Veterinario, le strutture ospedaliere e i presidi territoriali.

Un ruolo centrale è rivestito dalla sorveglianza entomologica continuativa, già attiva presso i due ospedali del territorio (San Paolo e Padre Pio) e in aree strategiche come il Porto di Civitavecchia, identificato come PoE – Point of Entry. Anche il servizio veterinario è attivo sul fronte e ha avviato un’attività di sorveglianza e monitoraggio su tutte le specie sensibili, in particolare uccelli e potenziali vettori rinvenuti morti, per identificare la causa del decesso e valutare la presenza o meno di circolazione virale.

Oltre al monitoraggio sugli insetti vettori, la ASL Roma 4 ha avviato una stretta collaborazione con i Comuni del territorio, distribuendo già dai primi giorni di giugno un questionario conoscitivo sulle attività di contrasto alle arbovirosi, utile per pianificare eventuali interventi di disinfestazione.

Accanto all’attività di monitoraggio, si rafforzano anche le azioni di comunicazione e prevenzione rivolte alla popolazione. Sul sito istituzionale della ASL Roma 4 sono disponibili due video informativi che illustrano le misure fondamentali da adottare per proteggersi dalle punture di zanzara: l’uso di repellenti, la copertura di pelle esposta, l’installazione di zanzariere e soprattutto l’eliminazione dei ristagni d’acqua, potenziale habitat per le larve.

Significativo anche il coinvolgimento dei cittadini nel progetto di Citizen Science “Mosquito Alert”, in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma: grazie a un’app scaricabile gratuitamente, ogni cittadino può segnalare la presenza di zanzare, contribuendo così alla mappatura e alla sorveglianza attiva sul territorio. Maggiori informazioni e istruzioni sull’uso dell’app sono reperibili sulla pagina dedicata del sito ASL.

Al momento, non si registrano casi autoctoni di arbovirosi nella ASL Roma 4, ma resta alta l’attenzione nei confronti di possibili casi importati. Si raccomanda a tutti i cittadini di rivolgersi tempestivamente al proprio medico di famiglia in caso di sintomi compatibili, come febbre improvvisa, eruzioni cutanee, dolori articolari o muscolari.

“La tutela della salute pubblica – ha spiegato il dottor Luca Casagni, Dirigente medico con incarico di gestione e profilassi delle malattie infettive – dipende dalla collaborazione sinergica tra istituzioni e popolazione. Solo con l’impegno condiviso è possibile prevenire efficacemente la diffusione delle arbovirosi e proteggere il benessere collettivo”.