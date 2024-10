La Asl Roma 3 aderisce a ‘Ottobre in salute … Donna 2024’ a Massimina • Terzo Binario News

Sabato 26 ottobre presso il parco di via Vanni visite senologiche gratuite e provette screening colon retto

Salute Donna ODV e ASL Roma 3, sabato 26 ottobre, salgono alla guida del Camper per le visite senologiche in occasione di ‘Ottobre in salute… Donna 2024’, iniziativa che si svolgerà al Parco di via Vanni nel quartiere Massimina a Roma.

Dalle 9 alle 14 le donne interessate potranno effettuare, grazie alla presenza di personale qualificato dell’Associazione Salute Donna, attiva da anni insieme a Salute Uomo nella prevenzione e nella lotta ai tumori, visite senologiche gratuite e in collaborazione con i medici della ASL Roma 3 saranno distribuite provette per lo screening del colon retto e forniti appuntamenti per screening della cervice uterina e screening mammografico a tutti i cittadini. L’evento gode anche del patrocinio del Municipio XII.

“Prosegue la solida ed efficace collaborazione della nostra azienda con l’Associazione Salute Donna che si arricchisce di un nuovo appuntamento dedicato alla prevenzione dei tumori al seno e non solo.

Anche in questo quartiere della Capitale la ASL Roma 3 svolge abitualmente Open Day con l’obiettivo di offrire ai cittadini la possibilità di effettuare visite gratuite in un contesto informale, come il nostro camper, e di sensibilizzare l’utenza sul tema della prevenzione dei tumori più frequenti e diffusi nella popolazione, rispondendo a curiosità e domande sul tema. Nella nostra ASL i dati sull’adesione agli screening sono molto incoraggianti, soprattutto per lo screening mammografico, che nel 2023 ha registrato una adesione del 46,5%, a dimostrazione del nostro impegno e soprattutto della sempre crescente sensibilizzazione dei cittadini nei confronti dell’importanza della diagnosi precoce in Oncologia.”, spiega Maria Rita Noviello, Dirigente Responsabile degli screening oncologici della ASL Roma 3.

“Prevenzione vuol dire anche promozione della salute e quindi organizzare iniziative come queste, che ci permettono di stabilire un primo contatto con la popolazione femminile e maschile e di spiegare come la cura del proprio corpo sia fondamentale a qualsiasi età e indipendentemente dal sesso. Ci auguriamo di ospitare sul nostro camper tante persone e di avere l’opportunità di spiegare in cosa consiste esattamente e come si fa prevenzione, educando in questo modo anche all’uso di corretti stili di vita”, aggiunge la Responsabile Sezione Roma – Salute Donna ODV, Maria Grazia Di Ascenzio

“Da Ottobre Rosa a Ottobre in Salute: la nostra azienda continua a muoversi su tutto il territorio di competenza per favorire la profilassi contro i tumori. Non ci stancheremo mai di trasmettere questo messaggio: fare prevenzione è il primo strumento di cura che abbiamo. Riconoscere un cancro nelle fasi iniziali aumenta il tasso di sopravvivenza e assicura una migliore qualità alla vita del paziente”, conclude Francesca Milito, Direttore Generale ASL Roma 3.