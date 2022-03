L'8 Marzo di Santa Marinella celebrato con l'iniziativa "A spasso con le Donne" - Terzo Binario News

In collaborazione con la Consulta delle Donne del Comune di Santa Marinella, in compagnia del Sindaco Pietro Tidei, della consigliera alle Pari Opportunità Maura Chegia, è stato possibile trascorrere una passeggiata nel tempo, o meglio nella storia delle donne di Santa Marinella e nell’universo femminile. “Perché un viaggio è donna!”

Alle ore 10 infatti nella suggestiva cornice di Castrum Novum, si è svolta la piantumazione della sughera, albero sempreverde noto con il nome di quercia da sughero.

Presente anche l’assessore alle Attività Produttive e sviluppo economico Emanuele Minghella.

Una mattinata ricca di emozioni che ha dato il via alla tre giorni della Giornata Internazionale della Donna.

In particolare, l’Associazione Le Voci, insieme all’amministrazione Tidei, ha reso omaggio a Stefania Massera scomparsa a gennaio scorso, portatrice di cultura, simbolo delle donne forti e prima bibliotecaria di Santa Marinella.

Alle 14.30, si è proseguiti con una passeggiata presso il borgo del Castello di Santa Severa, dove è stato possibile portare alla luce la storia delle donne che vi hanno vissuto, nel corso dei secoli. A presenziare, la consigliera regionale del Lazio, Marietta Tidei e la consigliera delegata al Marketing territoriale e problematiche del Castello di Santa Severa Paola Fratarcangeli, resasi disponibile ad organizzare l’evento tra le mura del maniero.

A seguire una visita spettacolare alla Torre Saracena accompagnata dalla guida turistica Federica Fulgenzi.

Per celebrare la donna, il Comune ha promosso altri due eventi, entrambi da non perdere, domani 9 marzo.

Alle ore 16 presso la Biblioteca A. Capotosti seguirà la presentazione del libro ‘Il Clan delle Femmine’ ed. All Around, un progetto di scrittura collettiva dedicato alle donne. Poi performance artistiche con le Associazioni Sinphonica-mente Santa Marinella Viva.

Gli appuntamenti termineranno il 12 marzo con una suggestiva passeggiata alla scoperta delle donne che hanno fatto la storia di Santa Marinella.