L'8 luglio Giornata Internazionale del Mar Mediterraneo • Terzo Binario News

L’ 8 luglio si celebra l’International day for the Mediterranean sea, la giornata dedicata alla tutela del Mar Mediterraneo e alla salvaguardia degli ecosistemi marini per prevenire i rischi naturali ed antropici e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla salute del Mare Nostrum ed i pericoli che lo minacciano.

Nonostante occupi solo l’1% della superficie degli oceani del Pianeta, il Mediterraneo è un mare sorprendentemente vitale che ospita circa il 7% della fauna marina mondiale, con un gran numero di specie endemiche, circa il 30%.

La ragione di questa sorprendente diversità si deve alla posizione del bacino del Mediterraneo, che collega altri sistemi: l’Oceano Atlantico a Ovest, il Mar Nero e da poco anche il Mar Rosso a Est. Il profilo irregolare delle sue coste e dei suoi fondali, che arrivano fino a 5.000 metri nei punti più profondi, contribuiscono a rendere il contesto ancora più interessante.

Ma c’è un aspetto che sta danneggiando anche il nostro mare che è quello dei rifiuti. Ogni secondo, l’equivalente di un camion carico di plastica finisce nei mari di tutto il mondo. In un anno fanno oltre 12 milioni di tonnellate di bottiglie, buste ed oggetti di ogni tipo che raggiungono gli oceani e di cui, una volta a largo, perdiamo inevitabilmente le tracce.

Per creare una maggiore consapevolezza su questo aspetto, i volontari de La Via della Felicità organizzano iniziative di clean-up e raccolta rifiuti in tutto il territorio nazionale, ripulendo aree verdi, parchi e anche spiagge.

La Via della Felicità è un codice morale basato sul buon senso scritto dall’umanitario L. Ron Hubbard ed è composta da 21 consigli per una vita migliore nel rispetto di sé stessi e degli altri.

In celebrazione di questa giornata internazionale tutti i volontari vogliono invitare i cittadini ad organizzare delle iniziative di raccolta rifiuti vicino alla litoranea e, inoltre, vogliono suggerire la visione del capitolo 12 del documentario de La Via della Felicità che suggerisce “Proteggi e Migliora il Tuo Ambiente”.