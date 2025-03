Italiani terrorizzati dai furti in casa: la sicurezza domestica è una priorità • Terzo Binario News

La casa dovrebbe essere un porto sicuro dove rifugiarsi dopo una lunga e stressante giornata di lavoro. Eppure non sempre le 4 mura domestiche vengono percepite come sicure per tanti motivi. Al primo posto c’è il terrore di ricevere visite poco gradite da parte di ladri e malintenzionati. Secondo il 3° Rapporto dell’Osservatorio sulla Sicurezza della Casa di Censis-Verisure, il 48% degli italiani mette il furto in casa al primo posto tra i reati che teme di subire, e un 24,4% della popolazione ha purtroppo già subito questo evento traumatico.

La percezione degli italiani della sicurezza domestica: numeri e percentuali

Negli ultimi tempi stanno aumentando le rapine, non solo nelle grandi città italiane, ma anche nelle periferie e nelle province. Situazioni allarmanti che hanno posto al primo piano la sicurezza domestica e la tutela delle persone e degli oggetti all’interno dell’abitazione.

I cambiamenti delle abitudini

Proprio per la paura di furti, gli italiani stanno cambiando le loro abitudini:

il 9,3% della popolazione ha paura di stare in casa da sola di giorno;

il 22,2% teme di restare sola di notte;

il 38,5% ha paura di uscire e lasciare la casa incustodita.

Preoccupazioni che sono particolarmente diffuse soprattutto tra le donne e i giovani. Anche il buio e le case vuote sono situazioni che terrorizzano molti degli italiani, poiché possono attirare ladri e malintenzionati.

La paura degli incidenti domestici

Non è solo la criminalità a intimorire gli italiani, ma anche gli incidenti domestici che purtroppo possono verificarsi all’interno della propria casa. Il 25,5% degli italiani teme proprio di restare vittima di un incidente domestico, mentre il 37,7% ha paura di sentirsi male in casa e di ritrovarsi solo, senza nessuno che possa prestare soccorso. Nel 2023 si sono contati ben 2.308.000 incidenti in ambito domestico, che hanno coinvolto principalmente donne (62,2%) e anziani (41,6%).

I sistemi di sicurezza

A causa dell’aumento di rapine e furti nelle abitazioni, sempre più italiani stanno installando sistemi di sicurezza moderni per tenere alla larga ladri, rapinatori e malintenzionati.

L’85% della popolazione ha già installato almeno un dispositivo di protezione domestica, il 45,3% pensa che ne adotterà uno nei prossimi 12 mesi e il 50,1% ha dichiarato che investirà ancora di più per aumentare la sicurezza dell’abitazione.

Il boom delle polizze casa

Come emerso dai dati del rapporto Censis precedentemente indicato, il 64,7% della popolazione italiana ritiene che un solo dispositivo di protezione che difende le singole parti della casa non sia sufficiente, ma che sia necessario avere un sistema d’allarme fatto di più componenti. La sicurezza domestica è una priorità per gli italiani e le polizze case possono rappresentare strumenti di protezione contro i furti in casa.

Per scoprire e scegliere la soluzione più indicata, tenendo conto delle necessità del proprio nucleo familiare e delle caratteristiche specifiche dell’immobile, oggi ci sono tantissimi strumenti, come ad esempio calcolare il preventivo per la polizza casa su Facile.it.

Ci sono coperture aggiuntive per persone e animali, ma anche per eventi esterni come terremoti, alluvioni o mareggiate. Le polizze casa offrono numerose opzioni per permettere al contraente di vivere l’intimità della sua abitazione con maggiore serenità, ma anche per costruirsi un’assicurazione su misura secondo le sue specifiche esigenze.