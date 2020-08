Italia in Comune Ladispoli: "Grando si dovrebbe dimettere dopo essere stato salvato dal Movimento 5 Stelle" - Terzo Binario News

“L’Amministrazione del Sindaco Grando fa acqua da tutte le parti, come una nave piena di buchi alla deriva. Dopo il rimpasto di giunta – per altro attuato senza fornire alcuna motivazione ai suoi cittadini, causando inevitabilmente una frattura all’interno della maggioranza, Ladispoli si trova un consiglio comunale nell’ultima assise, senza il numero legale.

Inevitabile, in fondo la matematica non è opinabile, ma le sorprese non finiscono mai, già perché con un tempismo senza eguali, accade che in soccorso del Sindaco leghista arrivano i tre consiglieri del Movimento 5 stelle che guarda un po’ il caso, con un magistrale colpo di bacchetta magica, restituiscono a questa Amministrazione la grande occasione di non cadere sui propri errori.

Siamo certi che i Cittadini comprendano bene quando e come un sindaco debba perdere la fiducia di chi lo ha votato e dopo certi gravi fatti, la famosa opportunità politica, dovrebbe farlo riflettere comprendendo che in certe occasioni di fallimento evidente, le dimissioni, diventano necessarie per il bene della Città. Quanto al movimento 5 stelle, ed al proprio opportunismo tempestivo, siamo certi, che arriverà la necessità di confrontarsi con chi, poco tempo fa ha creduto ciecamente in questa parte politica, anche se la domanda crediamo sia lecita e necessaria: “perché il movimento 5 stelle ha deciso di non far mancare il numero legale? “

Italia in comune Ladispoli Sezione Maurizio Biasetti