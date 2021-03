Italia in Comune: "Il contributo di Centro Mare Radio venga destinato al sociale" - Terzo Binario News

“Grande lavoro dell’emittente prima dell’avvento dei social, ora è diverso”

“Italia in Comune crede che fare opposizione sia fare anche proposte alternative a scelte fatte dall’amministrazione, come in questo caso e, soprattutto in un momento così difficile, è per questo che vogliamo proporre un emendamento con largo anticipo rispetto all’approvazione del bilancio Comunale 2021.

Oggi ancora più di ieri è necessario porre l’attenzione e ottimizzare la spesa pubblica, in particolare cercando di trovare e aumentare le risorse per il welfare, molti cittadini oggi sono in difficoltà economica, al limite della povertà, questo ci spinge a verificare le spese sostenute fino ad oggi, e se possono essere ancora sostenibili da parte del Comune.

Tra le varie spese che il comune di Ladispoli impegna nel suo Bilancio, c’è il finanziamento erogato alla radio locale “Centro Mare Radio” premesso che la radio ha svolto, soprattutto negli anni passati, dove non c’erano i social, un ruolo importante nell’informazione locale, oggi questo compito viene svolto sempre di più dai social, e questo ci consente di rivedere la necessità di impegnare ancora risorse economiche per questo servizio, proponendo uno spostamento di tale spesa verso quelle voci di bilancio destinate ai servizi al cittadino, perché siamo convinti che ancora più di ieri è necessario ottimizzare la spesa pubblica e pensare sempre di più, all’aumentare del disagio sociale”.

Italia in Comune Ladispoli

Sezione Maurizio Biasetti