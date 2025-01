Iscrizioni ancora aperte per la scuola d'infanzia "I bambini di Beslan" di Civitavecchia • Terzo Binario News

L’Amministrazione Comunale di Civitavecchia è lieta di ricordare a tutte le famiglie che le iscrizioni per l’anno scolastico 2025/2026 alla Scuola dell’Infanzia Comunale “I Bambini di Beslan” sono ancora aperte e che, grazie alla proroga dei termini, c’è ancora tempo fino al 10 febbraio 2025 per iscrivere i propri figli.

La Scuola dell’Infanzia “I Bambini di Beslan” è l’unica realtà nel territorio comunale ad offrire un servizio di fondamentale importanza, dato dall’apertura anticipata alle ore 7:30, per soddisfare le esigenze dei genitori che per motivi di lavoro devono lasciare i propri bambini al mattino presto, garantendo loro un’accoglienza serena e un inizio di giornata in tutta sicurezza.

L’offerta educativa della scuola è ricca di opportunità per i bimbi, con attività mirate al loro sviluppo emotivo, cognitivo e sociale, in un ambiente stimolante e protetto. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di incentivare la partecipazione a questa importante risorsa educativa, creando un contesto in cui ogni bambino possa crescere e apprendere nel migliore dei modi.

Al momento dell’iscrizione i genitori dei bambini potranno scegliere l’orario di partecipazione alle attività e l’eventuale partecipazione all’insegnamento della religione cattolica. E’ comunque possibile visualizzare le attività didattiche grazie alla pagina Facebook “Servizi Educativi Comunali Civitavecchia” e consultare la programmazione didattica annuale sul sito del Comune al seguente link: https://www.comune. civitavecchia.rm.it/it/public_ documents/piano-triennale- dell-offerta-formativa-a-s- 2024-2025

Infine, si ricorda che è possibile visitare su appuntamento la struttura, il martedì e il giovedì pomeriggio, contattando la Coordinatrice pedagogica al seguente recapito: 0766/590565-328/9044195.

“La scuola dell’infanzia è una occasione preziosa e fondamentale di crescita, inclusione, sviluppo di competenze sociali, di autonomia.” sostiene l’Assessore all’Istruzione Tinti – inoltre, continua l’Assessore – “L’iscrizione attraverso la piattaforma Elixform consentirà di superare il vecchio metodo dell’iscrizione cartacea e di allinearsi agli altri ordini scolastici per i quali è già consolidato il metodo online.”