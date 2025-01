Bando “Valore artigiano” da 6 milioni, tour della Cna sul territorio a Civitavecchia e Ladispoli • Terzo Binario News

Lupidi: “Previsti undici incontri per far conoscere alle imprese tutte le opportunità”; tappe anche a Tarquinia, Vetralla, Canino, Tuscania e Montalto di Castro

“Verrà sviscerato in ogni suo punto, fino a chiarire tutti i dubbi e far conoscere tanto i benefici diretti, quanto quelli indiretti”. Il riferimento del segretario della Cna di Viterbo e Civitavecchia, Attilio Lupidi, è al bando “Valore artigiano”, che l’Associazione ha deciso di presentare alle imprese attraverso 11 incontri già in calendario su tutto il territorio.

“Valore Artigiano” destina 6 milioni di euro alle imprese artigiane per progetti di sviluppo e valorizzazione del settore. Di questi, 5 sono per lo “Sviluppo dell’impresa artigiana” e uno per la “Valorizzazione dell’artigianato artistico e tradizionale”. “Per chi deciderà di accedere al bando il ritorno sarà importante. E non sarà soltanto economico. Si tratta di una grande opportunità – dice Lupidi – ma è necessario che le nostre imprese abbiano chiaro tutto il contesto per poterne sfruttare al meglio i vantaggi. Per questo abbiamo deciso di dare massima informazione sulle varie sfaccettature previste, definendo un calendario di incontri sul territorio”.

I contributi saranno a fondo perduto, fino al 60% per progetti di innovazione e fino all’80% per la valorizzazione dell’artigianato artistico e tradizionale. Gli importi massimi ammontano rispettivamente a 12mila e 10mila euro per spese ammissibili che includono investimenti in macchinari, tecnologie digitali e lavori di ammodernamento.

Le domande possono essere presentate dal 20 febbraio al 15 aprile. “La Cna – conclude Lupidi – come sempre è pronta ad essere al fianco delle imprese per la presentazione delle domande. Ma anche stavolta, come nel caso del Rentri, abbiamo voluto offrire un servizio ancora più completo, andando a spiegare il bando muovendoci noi sul territorio”.

Questi gli appuntamenti in calendario, questo il link per l’iscrizione: https://forms.gle/ jni6N1j2W6eMk7qq5 . Per ulteriori info: 0761/2291.

Viterbo, 4 febbraio ore 17, sede CNA Sostenibile Viterbo, via dell’Industria

Tarquinia, 5 febbraio ore 17, sala del consiglio comunale, piazza Matteotti, 6

Vetralla, 6 febbraio ore 15, sala del consiglio comunale, via Cassia, 157)

Civitavecchia, 10 febbraio ore 17,30, sala Calamatta Comune, piazzale Guglielmotti, 7

Acquapendente, 11 febbraio ore 17, biblioteca comunale, via Cantorrivo, 13

Ladispoli, 12 febbraio alle 17,30

Soriano nel Cimino, 13 febbraio ore 17, sala convegni Hotel La Bastia

Canino, 14 febbraio ore 17, sala del consiglio comunale, via Roma, 2

Tuscania, 17 febbraio ore 17, sala convegni Talucci Termoidraulica, via Baracca, snc

Montalto di Castro, 18 febbraio ore 17, complesso San Sisto, via Tirrenia

Civita Castellana, 19 febbraio ore 17, sede CNA, viale Fiume Treia.