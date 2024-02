Io Faro Carnevale a Civitavecchia, premiato Davide Re per il manifesto • Terzo Binario News

Domenica, tempo permettendo, la sfilata dei sei carri approntati da quartieri, volontari e associazioni

Premiato nell’aula Gurrado della Fondazione Cariciv Davide Re, il giovane il cui bozzetto è stato scelto come manifesto di Io Faro Carnevale 2024.

Madrina del concorso dei bozzetti la presidente della Fondazione Gabriella Sarracco con la commissione che ha scelto fra 33 elaborati.

Lo slogan 2024 si è rifatto a una frase di Giani Rodari ovvero “”Viva i coriandoli di Carnevale, bombe di carta che non fan male!”. La commissione presieduta dalla professoressa Maria Zeno ha scelto il bozzetto vincente per la “qualità pregevole del lavoro prodotto da Davide Re, che ha interpretato perfettamente il tema sullo scritto di Rodari. Il suo è un tratto gentile ma deciso, riflessivo, che rende un impatto emotivo e comunicativo”. L’assegno per il vincitore è stato offerto da Conad.

Poi si è parlato della sfilata e del capannone concesso dalla Cpc dove allestire i carri, per il quale è stato ringraziato il presidente Patrizio Scilipoti. Ringraziamenti per Pincio, Fondazione e Conad che sostengono il Carnevale il resto è autofinanziamento per i manifesti. Di Io Faro Carnevale fanno parte scuole di danza, associazioni sportive, istituti scolastici e appunto volontari.

Presente il comandante della Municipale Ivano Berti che ha ricordato il lavoro dei colleghi comandanti delle forze dell’ordine locali ovvero Luca Pipitone (Polizia), Mattia Bologna (Carabinieri) e Fabrizio Stella (Guardia di Finanza). “Questa è la manifestazione laica più importante della città” ha sottolineato Berti. Sei i carri in sfilata con le due bande Ponchielli e Puccini a suonare e la novità dei pattinatori.

Il carro di Aurelia sarà a tema Barbie, il carro Cpc a rappresentare il mondo portuale, il carro dell’Andos con i dragon boat, il carro Horror della scuola Manzi, il carro della scuola Galice con tema pittura, colori pace e armonia e infine il carro dell’allegra fattoria delle scuole materne elementare e media Don Milani e Santa Sofia.

Gabriella Sarracco ha detto: “Quella di Viareggio è una struttura imprenditoriale, a Civitavecchia è solo volontariato, con la Cpc che presta il capannone solo qualche mese perché è un’area di lavoro mentre in Versilia li usano solo per il Carnevale. Grazie a tutti coloro che si impegnano per un Carnevale più semplice di quello toscano ma sentito e dove ognuno mette a disposizione la propria arte e iol proprio tempo”.

In caso di maltempo è previsto lo slittamento al 18 febbraio ma c’è ottimismo sul meteo.